Kimi Antonelli risponde alla domanda che tutti i piloti evitano prima di un GP | Russell esterrefatto

Un momento di pura suspense si scatena a Silverstone, quando Kimi Antonelli rompe il tabù e risponde alla domanda che tutti i piloti evitano prima di un GP. Russell si siede, esterrefatto, mentre l’atmosfera si fa ancora più carica di tensione. Quel siparietto virale apre uno squarcio sulla realtà nascosta nel paddock, preludio di una gara che si trasforma in un disastro. Scopri come questa scena ha cambiato le sorti del weekend.

Siparietto virale in casa Mercedes a Silverstone: Antonelli risponde alla domanda tabù prima del via del GP di Formula 1, Russell lo guarda incredulo. Poi la gara si trasforma in un disastro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kimi Antonelli si lascia andare in radio dopo il GP Canada: Wolff risponde con una sola parola in italiano - Kimi Antonelli, il promettente giovane pilota italiano, ha fatto parlare di sé nel mondo della Formula 1 conquistando il suo primo storico podio al GP del Canada 2025.

