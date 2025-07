Tiro con l’arco | a Madrid l’ultima tappa della Coppa del Mondo Orizzonte sul Mondiale

L’ultimo atto della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2025 si aprirà a Madrid, dopo tappe emozionanti ad Auburndale, Shanghai e Antalya. Dal 8 al 13 luglio, gli atleti più forti sfideranno sé stessi sui campi spagnoli, tra percorsi di arco ricurvo e compound, per conquistare il titolo finale della stagione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questo affascinante sport. Pronti a vivere questa grande emozione?

Dopo le tappe di Auburndale, Shanghai e Antalya, la Coppa del Mondo di tiro con l’arco è pronta a tornare in scena con il suo quarto e ultimo appuntamento della stagione 2025: che si terrà a Madrid. Si inizia domani, martedì 8 luglio, per finire domenica 13 luglio con le finali di arco ricurvo, nel mezzo ovviamente anche i percorsi dedicati ai tornei di arco compound. Tutti sulle linee di tiro i migliori e le migliori interpreti delle varie specialità, per le competizioni individuali, in Mixed Team e a squadre. Non si può lasciare nulla al caso, visto che ai Mondiali 2025 di Gwangju (5-12 settembre), in Corea del Sud, mancano di fatto sei settimane e che in palio ci sono ancora punti di qualificazione per l’accesso alle Finals della Coppa del Mondo, in agenda, a Nanchino (in Cina), dal 17 al 19 ottobre. 🔗 Leggi su Oasport.it