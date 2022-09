Milan, la UEFA esalta Pobega: «E’ un momento incredibile» (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo il primo gol di Tommaso Pobega in Champions League arriva lo speciale riconoscimento sui social da parte della competizione europea Anche l’Europa esalta il centrocampista del Milan. Il canale ufficiale della UEFA Champions League celebra così il gol di Tommaso Pobega nel match tra Milan e Dinamo Zagabria: «Un momento incredibile». Il post su Twitter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo il primo gol di Tommasoin Champions League arriva lo speciale riconoscimento sui social da parte della competizione europea Anche l’Europail centrocampista del. Il canale ufficiale dellaChampions League celebra così il gol di Tommasonel match trae Dinamo Zagabria: «Un». Il post su Twitter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

