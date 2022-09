Francesca d’Amico Marketing & communications director di Ciaopeople: dovrà rilanciare Fanpage (Di giovedì 15 settembre 2022) Ciaopeople si arricchisce di un nuovo ingresso: Francesca d’Amico si unisce all’organico del gruppo editoriale assumendo la carica di Marketing & communications director. La nomina concretizza la nascita all’interno del gruppo di una nuova divisione di Marketing e comunicazione corporate finalizzata a consolidare il posizionamento di Ciaopeople come una realtà di peso nel panorama editoriale italiano, tra informazione e entertainment digitale. Alla manager la responsabilità di valorizzare le molteplici attività di Ciaopeople, dal lavoro giornalistico di Fanpage e delle sue inchieste, fino ai suoi canali verticali Ohga, Geopop, Cookist, Kodami e la new entry Deepinto. Francesca ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 settembre 2022)si arricchisce di un nuovo ingresso:si unisce all’organico del gruppo editoriale assumendo la carica di. La nomina concretizza la nascita all’interno del gruppo di una nuova divisione die comunicazione corporate finalizzata a consolidare il posizionamento dicome una realtà di peso nel panorama editoriale italiano, tra informazione e entertainment digitale. Alla manager la responsabilità di valorizzare le molteplici attività di, dal lavoro giornalistico die delle sue inchieste, fino ai suoi canali verticali Ohga, Geopop, Cookist, Kodami e la new entry Deepinto....

