Dolcificanti artificiali: scoperti alcuni effetti da non credere, fate attenzione (Di mercoledì 14 settembre 2022) I Dolcificanti artificiali e i sostituti dello zucchero, secondo uno studio, avrebbero una serie di effetti collaterali sull’intestino, metabolismo del glucosio e altri elementi importanti della nostra salute. I Dolcificanti artificiali che ci sono in commercio non sempre sono salutari. Vengono utilizzati soprattutto dai diabetici, ma non solo, dato che sempre più persone hanno l’abitudine di assumerli. Un’abitudine che non è poi così sana. !(pixabay.com)All’interno di essi vi sono delle sostanze che alterano il microbiota intestinale con un aumento correlato dei livelli di glucosio nel sangue. La ricerca infatti ha spostato l’attenzione sugli effetti della saccarina, sucralosio, aspartame e stevia, sul microbioma intestinale, sulla tolleranza ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ie i sostituti dello zucchero, secondo uno studio, avrebbero una serie dicollaterali sull’intestino, metabolismo del glucosio e altri elementi importanti della nostra salute. Iche ci sono in commercio non sempre sono salutari. Vengono utilizzati soprattutto dai diabetici, ma non solo, dato che sempre più persone hanno l’abitudine di assumerli. Un’abitudine che non è poi così sana. !(pixabay.com)All’interno di essi vi sono delle sostanze che alterano il microbiota intestinale con un aumento correlato dei livelli di glucosio nel sangue. La ricerca infatti ha spostato l’suglidella saccarina, sucralosio, aspartame e stevia, sul microbioma intestinale, sulla tolleranza ...

ioverodida22 : @esseasterisco @FrancaCapitani2 @CocaColaIT Sì, però meglio lo zucchero che i dolcificanti. A me le bevande zero da… - infoitsalute : Dolcificanti artificiali: scoperti nuovi effetti collaterali sul corpo che compromettono intestino e il metabolismo… - WalterBianchi9 : Studio ha rilevato potenziale associazione tra elevato consumo di alcuni dolcificanti artificiali e aumento del ris… - greenpassnews : Gli 'esperti' ora affermano che i dolcificanti artificiali possono essere collegati agli attacchi di cuore -… - Ilmiodiabete : Questi additivi alimentari 'non dovrebbero essere considerati un'alternativa sana e sicura allo zucchero', sostengo… -