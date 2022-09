Contursi Terme, bufale in autostrada: ferito automobilista. (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – bufale investite e uccise in autostrada. Accade sulla ex Salerno Reggio Calabria dove la scorsa notte due bufale hanno invaso la corsia autostradale dell’A2 del Mediterraneo, in direzione sud, nel comune di Contursi Terme. Ad avere la peggio, uno dei conducenti delle automobili in transito in autostrada. L’uomo non ha potuto evitare l’impatto con l’animale che, a seguito dello schianto è morto sul colpo. L’automobilista è così rimasto ferito mentre una delle bufale è stata uccisa. Paura invece per gli altri conducenti di tre autovetture e un autoarticolato in transito in autostrada e rimasti coinvolti nell’incidente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) –investite e uccise in. Accade sulla ex Salerno Reggio Calabria dove la scorsa notte duehanno invaso la corsiale dell’A2 del Mediterraneo, in direzione sud, nel comune di. Ad avere la peggio, uno dei conducenti delle automobili in transito in. L’uomo non ha potuto evitare l’impatto con l’animale che, a seguito dello schianto è morto sul colpo. L’è così rimastomentre una delleè stata uccisa. Paura invece per gli altri conducenti di tre autovetture e un autoarticolato in transito ine rimasti coinvolti nell’incidente ...

