Bugie di guerra

Catastrofe annunciata per il nemico russo. Enfatico ottimismo sugli effetti delle sanzioni. E rassicurazioni sulla nostra tenuta economica. Una litania ripetuta dalla classe politica per far digerire la crisi più nera degli ultimi 50 anni. Ma smentita dai fatti. L'avevano promesso. In coro. Un sol uomo. Come i giocatori che intonano l'inno nazionale. Mentre i tank cominciavano ad avanzare in Ucraina, i governanti europei tranquillizzavano gli inquieti spettatori. Mosca cadrà presto. E non per l'eroica resistenza di Kiev, ma sotto il peso di devastanti sanzioni. Vladimir Putin, lo spietato invasore, l'avrebbe pagata carissima: default finanziario, banche fallite, aziende agonizzanti, scaffali vuoti. A sei mesi dall'inizio della guerra, l'economia russa supera invece le più ottimistiche aspettative. Per un ovvio motivo: la vendita, a prezzi record, di gas e petrolio.

