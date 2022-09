Supplenze 2022: nomina su posto di sostegno a docenti non specializzati può precedere quella dei colleghi con titolo. Altro difetto dell’algoritmo (Di martedì 13 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: i docenti sono in cattedra. Ieri tanti comunicati sull'argomento da parte del Ministro Bianchi e dei suoi collaboratori. Ma oltre al numero di Supplenze che raggiunge cifre da capogiro (stiamo parlando di quelle al 31 agosto, non di quelle fisiologiche al 30 giugno per la sostituzione di docenti in aspettativa o in assegnazione provvisoria o ancor più di quelle brevi per sostituzione di docenti in maternità o malattia), c'è da fare anche i conti su come, nel concreto, questi posti sono stati assegnati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022)anno scolastico/23: isono in cattedra. Ieri tanti comunicati sull'argomento da parte del Ministro Bianchi e dei suoi collaboratori. Ma oltre al numero diche raggiunge cifre da capogiro (stiamo parlando di quelle al 31 agosto, non di quelle fisiologiche al 30 giugno per la sostituzione diin aspettativa o in assegnazione provvisoria o ancor più di quelle brevi per sostituzione diin maternità o malattia), c'è da fare anche i conti su come, nel concreto, questi posti sono stati assegnati. L'articolo .

