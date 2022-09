Smart working prorogato fino a fine anno per fragili e genitori con figli sotto i 14 anni (Di martedì 13 settembre 2022) Smart working prorogato fino a fine anno per lavoratori fragili e genitori di figli con meno di 14 anni. Ad annunciarlo su Twitter è il ministro del Lavoro Andrea Orlando. La misura è contenuta in un emendamento al Dl Aiuti bis, il provvedimento che proprio oggi verrà votato al Senato e giovedì alla Camera, e, secondo Orlando «rappresenta un intervento fondamentale per tutelare le persone più fragili, i genitori con figli piccoli e continuare a garantire migliore conciliazione del tempo vita-lavoro». Prima di questo provvedimento, il diritto allo Smart working per entrambe le categorie – soggetti fragili e ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022)per lavoratoridicon meno di 14. Ad annunciarlo su Twitter è il ministro del Lavoro Andrea Orlando. La misura è contenuta in un emendamento al Dl Aiuti bis, il provvedimento che proprio oggi verrà votato al Senato e giovedì alla Camera, e, secondo Orlando «rappresenta un intervento fondamentale per tutelare le persone più, iconpiccoli e continuare a garantire migliore conciliazione del tempo vita-lavoro». Prima di questo provvedimento, il diritto alloper entrambe le categorie – soggettie ...

