Primi fenomeni al Nord | ancora Caldo al Sud

Il Sud Italia continua a risultare soleggiato con temperature massime che potranno localmente superare i 35°C, complice la ventilazione dai quadranti di Scirocco in rinforzo. Tuttavia una bassa pressione si avvicinerà dalla penisola Iberica e determinerà dell'instabilità, inizialmente sulle regioni del Nord Italia ed in Toscana, per poi coinvolgere anche le regioni centrali da Giovedì.

