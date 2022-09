Elezioni: Letta, 'bene confronto con Meloni, voltata pagina in campagna' (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "La comunicazione di oggi è concentrata sul dibattito di ieri con Giorgia Meloni. E' andato molto bene, con ottimi riscontri". Così Enrico Letta via zoom ai candidati Pd. "Quel dibattito deve essere il senso della pagina voltata in una campagna elettorale in cui, nelle scorse settimane, abbiamo avuto l'attenzione -per usare un eufemismo- di tutti quelli che ci stanno attorno: ex-alleati, nemici, avversari. Tutti ce l'hanno con noi e questo ci dice quanto siamo centrali". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "La comunicazione di oggi è concentrata sul dibattito di ieri con Giorgia. E' andato molto, con ottimi riscontri". Così Enricovia zoom ai candidati Pd. "Quel dibattito deve essere il senso dellain unaelettorale in cui, nelle scorse settimane, abbiamo avuto l'attenzione -per usare un eufemismo- di tutti quelli che ci stanno attorno: ex-alleati, nemici, avversari. Tutti ce l'hanno con noi e questo ci dice quanto siamo centrali".

