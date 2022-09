Al G7 della privacy prove di pace tra Stati Uniti ed Europa (Di martedì 13 settembre 2022) L'incontro dei garanti dei dati personali delle sette economie più potenti al mondo fissa i punti di un flusso libero di dati a livello internazionali. Spingendo su tecnologie di crittografia, regole che minimizzino l'uso di informazioni e standard condivisi Leggi su wired (Di martedì 13 settembre 2022) L'incontro dei garanti dei dati personali delle sette economie più potenti al mondo fissa i punti di un flusso libero di dati a livello internazionali. Spingendo su tecnologie di crittografia, regole che minimizzino l'uso di informazioni e standard condivisi

ItaliaStartUp_ : Al G7 della privacy prove di pace tra Stati Uniti ed Europa - NotxMe : RT @kinnporscheit: Ma prima ancora della Privacy esiste la buona educazione! Se ti dicono non entrare… TU NON CI DEVI ENTRARE!!! #beoncl… - greenpassnews : 12 settembre 2001, ha segnato l'inizio della fine della privacy americana - 'Ci hanno detto che era temporaneo' -… - katiaamore : RT @Antonio_Caramia: 'Soltanto i fragili la porteranno' [la mascherina] Ma come è stato possibile partorire una norma così discriminante?… - DanyDanygio : RT @Antonio_Caramia: 'Soltanto i fragili la porteranno' [la mascherina] Ma come è stato possibile partorire una norma così discriminante?… -