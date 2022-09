Giulia De Lellis, l’influencer esce allo scoperto sulla malattia: “Soffro di…” (Di lunedì 12 settembre 2022) Giulia De Lellis, rispondendo alle domande poste dai fan, ha confessato di soffrire di ansia e attacchi di panico. Il prossimo 19 settembre comincerà una nuova stagione di Uomini e Donne e i fan del celebre dating show condotto da Maria De Filippi non vedono l’ora di conoscere i nuovi protagonisti. La speranza è che possa emergere una figura come quella di Giulia De Lellis, senza dubbio uno dei personaggi di U&D più amati dal pubblico e ancora oggi seguitissima, soprattutto sui social. Proprio tramite i suoi profili ufficiali l’ex corteggiatrice di Andrea Damante parla spesso di argomenti che riguardano la sua sfera privata, rispondendo alle tante domande poste dagli utenti. In particolare, nel rispondere ai quesiti posti dai fan, Giulia De Lellis ha voluto ... Leggi su kronic (Di lunedì 12 settembre 2022)De, rispondendo alle domande poste dai fan, ha confessato di soffrire di ansia e attacchi di panico. Il prossimo 19 settembre comincerà una nuova stagione di Uomini e Donne e i fan del celebre dating show condotto da Maria De Filippi non vedono l’ora di conoscere i nuovi protagonisti. La speranza è che possa emergere una figura come quella diDe, senza dubbio uno dei personaggi di U&D più amati dal pubblico e ancora oggi seguitissima, soprattutto sui social. Proprio tramite i suoi profili ufficiali l’ex corteggiatrice di Andrea Damante parla spesso di argomenti che riguardano la sua sfera privata, rispondendo alle tante domande poste dagli utenti. In particolare, nel rispondere ai quesiti posti dai fan,Deha voluto ...

