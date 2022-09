Arda Turan annuncia il suo ritiro dal calcio | “E’ stata dura | ma bellissima”

sportface2016 : #ArdaTuran annuncia il suo ritiro dal calcio: 'E' stata dura, ma bellissima' - GonzaInterista : RT @GoalItalia: Il congedo di uno dei calciatori turchi più forti di sempre: Arda Turan annuncia il suo ritiro ???? - GoalItalia : Il congedo di uno dei calciatori turchi più forti di sempre: Arda Turan annuncia il suo ritiro ???? - sportli26181512 : Ex Barcellona, UFFICIALE: si ritira Arda Turan: A 35 anni Arda Turan dice basta con il calcio; l'ex giocatore di Ba… - Domenic36396232 : ?? Arda #Turan ha annunciato l'addio al calcio giocato #Calciomercato #StayTuned -

Goal.com

Commenta per primo A 35 annidice basta con il calcio; l'ex giocatore di Barcellona e Atletico Madrid era rimasto svincolato dopo la fine del contratto con il Galatasaray, club in cui è cresciuto e che lo ha lanciato ...... 31 mln dal Braga (2020/21) ARTHUR : 31 mln dal Gremio (2018/19) RONALDINHO : 32,25 mln dal Psg (2003/04) CESC FABREGAS : 34 mln dall'Arsenal (2011/12): 34 mln dall'Atletico (2015/16) 20) ... Arda Turan annuncia il suo ritiro dal calcio giocato: “Un viaggio fantastico” Considerato tra i più forti giocatori turchi di sempre, il carriera ha vestito anche le maglie di Atletico Madrid e Barcellona ...Arda Turan lascia il Barcellona dopo due stagioni: è fatta per il ritorno in patria al Galatasaray che lo preleverà in prestito per due anni.