Piatek non è soddisfatto: "Contro la Juventus due punti persi" (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – Il suo gol stava per valere tre punti storici per la Salernitana, arrivata a un passo dal successo sulla Juventus all'Allianz Stadium. Piatek ha commentato ai microfoni di Dazn la prestazione personale e di squadra: "Secondo me abbiamo perso due punti oggi. Abbiamo giocato bene, dobbiamo solo lavorare di più e dispiace per non aver portato a casa la vittoria. Il mister fa sentire la squadra come una famiglia, c'è entusiasmo nel centro sportivo e tutti lavorano per noi. Mi piace questa atmosfera, sono felice di tutto questo. Parte sinistra della classifica? Possiamo riuscirci, tutto passa per il lavoro che dobbiamo continuare a fare". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

