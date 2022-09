Lotta, Mondiali 2022: Nikoloz Kakhelashvili e Matteo Maffezzoli ai ripescaggi, Giovanni Freni eliminato (Di domenica 11 settembre 2022) A Belgrado (Serbia) proseguono i Mondiali 2022 di Lotta. Si sono assegnati i primi quattro titoli nella greco-romana, con altre quattro categorie di peso che hanno visto i tabelloni spingersi fino alla disputa delle semifinali. Nel complesso erano tre gli italiani in gara: Matteo Maffezzoli e Nikoloz Kakhelashvili, usciti rispettivamente agli ottavi ed ai quarti, hanno avuto accesso ai ripescaggi di domani, definitivamente eliminato, invece, Giovanni Freni, fuori nel primo turno dei ripescaggi. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE ITALIANI Nei -97 kg Nikoloz Kakhelashvili liquida nel turno di qualificazione il cubano Juan Luis Conde Ibanez, battuto per 8-1, poi ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) A Belgrado (Serbia) proseguono idi. Si sono assegnati i primi quattro titoli nella greco-romana, con altre quattro categorie di peso che hanno visto i tabelloni spingersi fino alla disputa delle semifinali. Nel complesso erano tre gli italiani in gara:, usciti rispettivamente agli ottavi ed ai quarti, hanno avuto accesso aidi domani, definitivamente, invece,, fuori nel primo turno dei. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE ITALIANI Nei -97 kgliquida nel turno di qualificazione il cubano Juan Luis Conde Ibanez, battuto per 8-1, poi ...

FijlkamOfficial : Mondiali a Belgrado: Kakhelashvili e Maffezzoli, ripescati, a caccia della finale per il bronzo