Calcio: Juventus. Rabiot salta la Salernitana per un affaticamento (Di domenica 11 settembre 2022) Allegri convoca 21 giocatori per il match contro i granata di Nicola ROMA - Sono 21 i giocatori convocati da Massimiliano Allegri per la sfida che attende stasera la Juventus contro la Salernitana.

