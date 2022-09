Calcio femminile, Serie A 2022-2023: Karchouni regala il pareggio all’Inter in extremis. 3-3 pirotecnico contro la Juventus (Di domenica 11 settembre 2022) pareggio clamoroso tra Juventus e Inter nella seconda giornata della Serie A 2022-2023 di Calcio femminile. Allo Juventus Training Center Vinovo la squadra di casa si fa prima raggiungere dal 2-0 e poi subisce il 3-3 in extremis. In seguito a questo risultato entrambe le compagini salgono a quota 4 punti in classifica. Dopo un inizio abbastanza equilibrato, la Juventus passa in vantaggio grazie al goal al 13? di Cantore, brava a superare Durante con un ottimo tiro. L’Inter prova a reagire, ma le ragazze di Joe Montemurro si difendono bene e poi colpiscono ancora al 35?: Beerensteyn scarta diverse avversarie e poi trafigge il portiere avversario con una bellissima conclusione all’incrocio dei pali. Negli ultimi minuti ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022)clamoroso trae Inter nella seconda giornata delladi. AlloTraining Center Vinovo la squadra di casa si fa prima raggiungere dal 2-0 e poi subisce il 3-3 in. In seguito a questo risultato entrambe le compagini salgono a quota 4 punti in classifica. Dopo un inizio abbastanza equilibrato, lapassa in vantaggio grazie al goal al 13? di Cantore, brava a superare Durante con un ottimo tiro. L’Inter prova a reagire, ma le ragazze di Joe Montemurro si difendono bene e poi colpiscono ancora al 35?: Beerensteyn scarta diverse avversarie e poi trafigge il portiere avversario con una bellissima conclusione all’incrocio dei pali. Negli ultimi minuti ...

