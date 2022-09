Mara Venier e la paura dell’aereo: «Io prendo il treno…» (Di sabato 10 settembre 2022) «Io ho sempre paura dell’aereo…voi?» scrive Mara Venier su Instagram commentando un video in cui sta scendendo proprio da un velivolo. La conduttrice di Domenica In si confessa senza filtri, sottolineando la paura del velivolo: «…da sempre..mai superata ,voi ? avete paura ????» scrive ancora in didascalia, rivolgendosi ai follower. «Eccola siamo arrivati a Verona, signora Venier com’è andato il volo?» chiede la persona che ha registrato il video. «Fantastico..» risponde la conduttrice ironicamente e aggiunge: «Ma io prendo il treno. Ho paura del’aereo cosa devo fa?» continua sorridendo. A breve la conduttrice sarà nuovamente al timone di Domenica In e si sta preparando per la nuova stagione. I fan in delirio attendono la loro zia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 10 settembre 2022) «Io ho sempre…voi?» scrivesu Instagram commentando un video in cui sta scendendo proprio da un velivolo. La conduttrice di Domenica In si confessa senza filtri, sottolineando ladel velivolo: «…da sempre..mai superata ,voi ? avete????» scrive ancora in didascalia, rivolgendosi ai follower. «Eccola siamo arrivati a Verona, signoracom’è andato il volo?» chiede la persona che ha registrato il video. «Fantastico..» risponde la conduttrice ironicamente e aggiunge: «Ma ioil treno. Hodel’aereo cosa devo fa?» continua sorridendo. A breve la conduttrice sarà nuovamente al timone di Domenica In e si sta preparando per la nuova stagione. I fan in delirio attendono la loro zia ...

paolo201079 : @Bi0197 Mara Venier e Mattia De Sciglio - Wallee___ : RT @Cinguetterai: Mara Venier, la donna che risolverebbe il problema della siccità in tutto il mondo. #TimMusicAwards #DomenicaIn https://… - lifestyleblogit : Domenica in: su Rai1 dall'11 settembre con Mara Venier la stagione 2022-2023 - - the_nise_ : RT @Cinguetterai: Mara Venier, la donna che risolverebbe il problema della siccità in tutto il mondo. #TimMusicAwards #DomenicaIn https://… - salvio1951 : RT @Raiofficialnews: “Riparte #DomenicaIn, la 14ª edizione di Mara Venier. La sua presenza è intergenerazionale: diverte, informa, commuove… -