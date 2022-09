Lecce-Monza, Stroppa: “Non ho gradito la pressione che ho dovuto subire. Per qualcuno so già che sono a casa” (Di sabato 10 settembre 2022) Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Lecce in programma allo stadio Via del Mare: “sono molto soddisfatto della gara con Atalanta, la squadra c’è anche se abbiamo pagato nel ritmo. Il Monza sa che ci sono state difficoltà nella costruzione della squadra, ecco perché mi hanno riconfermato la fiducia. Bisognerebbe fare gol e evitare di prenderli, essere più incisivi in fase realizzativa. Vedo una squadra in netta ripresa anche sul piano fisico individuale. A volte siamo meno bravi nel tenere la palla e a correre con la palla nei piedi”. Sulla partita di domani: “Incontriamo una squadra forte, in casa è temibile. E’ in buona salute e non ha la classifica ce merita. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Giovanni, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro ilin programma allo stadio Via del Mare: “molto soddisfatto della gara con Atalanta, la squadra c’è anche se abbiamo pagato nel ritmo. Ilsa che cistate difficoltà nella costruzione della squadra, ecco perché mi hanno riconfermato la fiducia. Bisognerebbe fare gol e evitare di prenderli, essere più incisivi in fase realizzativa. Vedo una squadra in netta ripresa anche sul piano fisico individuale. A volte siamo meno bravi nel tenere la palla e a correre con la palla nei piedi”. Sulla partita di domani: “Incontriamo una squadra forte, inè temibile. E’ in buona salute e non ha la classifica ce merita. Il ...

Nicola89144151 : @AndreCardi Napoli 2-0 Spezia Napoli 2-0 Spezia Inter 2-1 Torino Sampdoria 0-1 Milan Atalanta 2-2 Cremonese Bologna… - Leccezionaleit : #Baroni: “#Monza in difficoltà? No, non mi fido”. L'allenatore del #Lecce ha parlato dell'impegno di domani contro… - sportface2016 : #LecceMonza | #Stroppa: “Non ho gradito la pressione che ho dovuto subire sin dal giorno. Per qualcuno so già che s… - ansacalciosport : Calcio: Baroni,a Lecce un Monza che non reputo in difficoltà. Banda recupera, Colombo e Cessay si contendono la mag… - Luxgraph : Monza, Stroppa: 'A Lecce serve la stessa prestazione fatta con l'Atalanta' -