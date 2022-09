Conference League | Uefa apre provvedimento disciplinare su Nizza-Colonia

Leggi su sportface

(Di sabato 10 settembre 2022)sono finite nel mirino dell’, che ha aperto undopo i fatti del match diandato in scena giovedì sera. Entrambe le tifoserie infatti si sono rese protagoniste di azioni scorrette e a dir poco non edificanti, come il lancio di oggetti, l’accensione di fumogeni e anche i disordini sugli spalti. Più grave la posizione del, che in quanto squadra di casa deve anche rispondere dell’orgazione del match. Eventuali decisioni saranno rese note nei prossimi giorni. SportFace.