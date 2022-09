Compensi avvocati | i nuovi parametri forensi

(Di sabato 10 settembre 2022) Annamaria Villafrate - Il DM Giustizia che fissa ie riduce la discrezionalità, dopo la registrazione della Corte dei Conti, sarà pubblicato in GU.

Indice: le nuove tabelle tariffarie Parametri forensi e modifica delle parcelle Riforma del processo penale e civile: le nuove tabelle tariffarie Le nuove tabelle ...Il ministero dell'Interno, tramite una recente circolare, ha aggiornato le quote deiin ... La legge prevede che sia scelto tra magistrati,e procuratori dell'Avvocatura di Stato ... Compensi degli avvocati, il decreto di riforma va verso la Gazzetta "Un sentito ringraziamento a quelle forze politiche responsabili che hanno deciso di mettere nel cassetto l'equo compenso". © ANSA ...Si attende solo la registrazione della Corte dei conti per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo che il decreto ministeriale con i nuovi ...