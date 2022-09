VIDEO F1, il minuto di silenzio a Monza in onore della Regina Elisabetta II (Di venerdì 9 settembre 2022) Prima di scendere in pista, per dare ufficialmente inizio al weekend del Gran Premio d’Italia 2022 a Monza, con la prima sessione di prove libere, piloti, team e tutti gli addetti ai lavori della Formula 1 hanno osservato un doveroso minuto di silenzio a seguito della dipartita, nella giornata di ieri, della Regina del Regno Unito Elisabetta II. Sarà dunque un Gran Premio particolarmente speciale soprattutto per Lando Norris (McLaren), George Russell e Lewis Hamilton (Mercedes) che scenderanno in pista e gareggeranno con, inevitabilmente, un pensiero rivolto a Her Majesty. Pochi minuti prima di testare le condizioni del circuito di Monza con le FP1, si sono tutti uniti con profondo rispetto in silenzio per ricordare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Prima di scendere in pista, per dare ufficialmente inizio al weekend del Gran Premio d’Italia 2022 a, con la prima sessione di prove libere, piloti, team e tutti gli addetti ai lavoriFormula 1 hanno osservato un doverosodia seguitodipartita, nella giornata di ieri,del Regno UnitoII. Sarà dunque un Gran Premio particolarmente speciale soprattutto per Lando Norris (McLaren), George Russell e Lewis Hamilton (Mercedes) che scenderanno in pista e gareggeranno con, inevitabilmente, un pensiero rivolto a Her Majesty. Pochi minuti prima di testare le condizioni del circuito dicon le FP1, si sono tutti uniti con profondo rispetto inper ricordare la ...

