Simonetta Cesaroni | le nuove indagini puntano su chi frequentava l' ufficio e ha il gruppo sanguigno A

Potrebbe arrivare presto la svolta sull' omicidio di, la ventenne uccisa il 7 agosto 1990 nell'ufficio degli Ostelli della gioventù. A 32 anni dal delitto un nuovo filone di inchiesta è arrivato alla conclusione che bisogna cercare ...... almeno in termini di conoscenza superficiale od occasionale, o comunque in grado di apparire rassicuranti e non pericolose agli occhi della stessa". Così si legge nelle ...Potrebbe arrivare presto la svolta sull’ omicidio di Simonetta Cesaroni , la ventenne uccisa il 7 agosto 1990 nell'ufficio degli Ostelli ...Roma. “Rivalutare la possibilità di una più precisa fissazione dell'ora del delitto” e “restringere in modo perentorio i possibili autori dell'omicidio in quel ristretto novero di persone che: avevano ...