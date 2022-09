Kvaratskhelia MVP Serie A di agosto, De Siervo: «Talento, tecnica e coraggio» (Di venerdì 9 settembre 2022) L’esterno del Napoli Kvaratskhelia è stato eletto giocatore del mese di agosto in Serie A Le Lega Serie A ha eletto Kvaratskhelia come giocatore del mese di agosto. L’a.d. Luigi De Siervo, attraverso il sito ufficiale della massima Serie, ha commentato la scelta. KVARA MVP – «Complimenti al Napoli per aver portato Kvaratskhelia in Serie A TIM. L’ala georgiana ha avuto da subito un grandissimo impatto sul campionato: tre gol e un assist nelle prime quattro partite raccontano solo in parte le sue prestazioni, fatte di Talento, tecnica e coraggio nelle giocate». Un inizio di stagione stellare per il @EASPORTSFIFA POTM del mese di agosto ?? ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) L’esterno del Napoliè stato eletto giocatore del mese diinA Le LegaA ha elettocome giocatore del mese di. L’a.d. Luigi De, attraverso il sito ufficiale della massima, ha commentato la scelta. KVARA MVP – «Complimenti al Napoli per aver portatoinA TIM. L’ala georgiana ha avuto da subito un grandissimo impatto sul campionato: tre gol e un assist nelle prime quattro partite raccontano solo in parte le sue prestazioni, fatte dinelle giocate». Un inizio di stagione stellare per il @EASPORTSFIFA POTM del mese di?? ...

