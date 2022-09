Così l'attrice ha portato con sé un pezzo di casa sul red carpet. (Di giovedì 8 settembre 2022) Julia Roberts in Alexander McQueen (courtesy photo) Julia Roberts ha portato con sé un pezzo di casa sul red carpet. Letteralmente. È successo mercoledì alla prima mondiale di Ticket to Paradise a Londra, il nuovo film che la vede protagonista insieme a George Clooney. Una produzione molto attesa che in Italia uscirà al cinema il 6 ottobre. Intervistati dal New York Times, i due divi, che sono amici da più di 20 anni, hanno rivelato qualsiasi cosa. Come la storia di quanto tempo c’è voluto per girare una scena in cui i loro due personaggi si devono baciare.«Un solo bacio. E l’abbiamo fatto durare per tipo sei mesi», scherza (forse) Julia Roberts. Pronta la replica di George: «Sì. Ho detto a mia moglie: “Ci sono volute 80 riprese”. Lei mi ha guardato: “Che cosa?”». Ma, film a parte, veniamo a noi. ... Leggi su amica (Di giovedì 8 settembre 2022) Julia Roberts in Alexander McQueen (courtesy photo) Julia Roberts hacon sé undisul red. Letteralmente. È successo mercoledì alla prima mondiale di Ticket to Paradise a Londra, il nuovo film che la vede protagonista insieme a George Clooney. Una produzione molto attesa che in Italia uscirà al cinema il 6 ottobre. Intervistati dal New York Times, i due divi, che sono amici da più di 20 anni, hanno rivelato qualsiasi cosa. Come la storia di quanto tempo c’è voluto per girare una scena in cui i loro due personaggi si devono baciare.«Un solo bacio. E l’abbiamo fatto durare per tipo sei mesi», scherza (forse) Julia Roberts. Pronta la replica di George: «Sì. Ho detto a mia moglie: “Ci sono volute 80 riprese”. Lei mi ha guardato: “Che cosa?”». Ma, film a parte, veniamo a noi. ...

