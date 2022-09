Tra i documenti sequestrati a Trump i segreti nucleari di un paese straniero (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nelle carte top secret sequestrate a Donald Trump durante la perquisizione della sua residenza a Mar-a-Lago ci sono anche i segreti nucleari di un paese straniero. A farlo sapere è oggi il Washington Post, che rivela anche che alcuni di questi documenti dettagliano operazioni segrete Usa a conoscenza di un ristrettissimo numero di persone e che sono custodite sotto chiave. Quasi sempre in una struttura sicura con un ufficiale che registra gli accessi. Erano invece conservati a Mar-a-Lago in un luogo insicuro, oltre 18 mesi dopo la fine del mandato dell’ex presidente pronto a correre di nuovo per la guida del paese. Il tycoon ha reagito alla perquisizione facendo causa al governo degli Stati Uniti. E la scorsa settimana il Dipartimento di Giustizia li ha pubblicati. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nelle carte top secret sequestrate a Donalddurante la perquisizione della sua residenza a Mar-a-Lago ci sono anche idi un. A farlo sapere è oggi il Washington Post, che rivela anche che alcuni di questidettagliano operazioni segrete Usa a conoscenza di un ristrettissimo numero di persone e che sono custodite sotto chiave. Quasi sempre in una struttura sicura con un ufficiale che registra gli accessi. Erano invece conservati a Mar-a-Lago in un luogo insicuro, oltre 18 mesi dopo la fine del mandato dell’ex presidente pronto a correre di nuovo per la guida del. Il tycoon ha reagito alla perquisizione facendo causa al governo degli Stati Uniti. E la scorsa settimana il Dipartimento di Giustizia li ha pubblicati. ...

RaiNews : Lo rivela un'inchiesta del Washington Post. L'FBI ha recuperato più di 300 documenti riservati da Mar-a-Lago - lucabianchin7 : In giornata c’è stata la telefonata chiave per la risoluzione tra #Milan e #Bakayoko, che risolverà anche col Chels… - TheHunter_68 : RT @FrancoScarsell2: Tra i documenti sequestrati dall'Fbi nella residenza di Trump in Florida,ce n'è uno sulle difese militari e capacita’… - gifrver : RT @FrancoScarsell2: Tra i documenti sequestrati dall'Fbi nella residenza di Trump in Florida,ce n'è uno sulle difese militari e capacita’… - RosannaMarani : RT @FrancoScarsell2: Tra i documenti sequestrati dall'Fbi nella residenza di Trump in Florida,ce n'è uno sulle difese militari e capacita’… -