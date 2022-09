Colpo di scena Ronaldo: ufficialità e confessione impensabile (Di mercoledì 7 settembre 2022) Protagonista delle voci di calciomercato, Cristiano Ronaldo è stato indirettamente protagonista anche di un altro fatto recente. Si può senza dubbio affermare che Cristiano Ronaldo sia uno dei calciatori più forti di sempre. Lo dicono le oltre 800 reti segnate in carriera e i numerosi trofei di squadra e individuali vinti. Anche se apparentemente in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Protagonista delle voci di calciomercato, Cristianoè stato indirettamente protagonista anche di un altro fatto recente. Si può senza dubbio affermare che Cristianosia uno dei calciatori più forti di sempre. Lo dicono le oltre 800 reti segnate in carriera e i numerosi trofei di squadra e individuali vinti. Anche se apparentemente in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Eurosport_IT : Colpo di scena: il Chelsea Football Club esonera Thomas Tuchel dopo la sconfitta in Champions League contro la Dina… - Marshmellos_ : Beh tra una settimana parte la nuova edizione quindi me lo aspettavo il colpo di scena dei vecchi vipponi per non finire nel dimenticatoio. - DomenicoVulca95 : RT @MatteoPrevitera: Fonda il suo partito che è una copia di IV. Che punta all'alta borghesia, schifa la sinistra, straparla di nucleare e… - giuls147 : RT @awarhes: un colpo al cuore quando ho visto la scena di patrick che fa il ritratto di tom perché ripenso a come viene descritta nel libr… - inprincesspark : il pezzo in cui mostrano loro da giovani e poi loro da grandi mostrando quanto sia cambiato e la loro espressione c… -