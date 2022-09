Carfagna attacca Salvini e Conte: 'Nessun voto utile per Putin il prossimo 25 settembre' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mara Carfagna, ex berlusconiana di ferro e recentemente passata ad Azione con Carlo Calenda, su twitter ha lanciato un appello a non votare per "Putin" alle prossime elezioni del 25 settembre. Il ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mara, ex berlusconiana di ferro e recentemente passata ad Azione con Carlo Calenda, su twitter ha lanciato un appello a non votare per "" alle prossime elezioni del 25. Il ...

globalistIT : - ebsrwr : Alla sx di merda si aggiunge anche la Ronzulli che attacca una sua condomina. La Ronzulli è peggio di 10 cobra. Cre… - BrandauerLudwig : Lady Berlusconi attacca Carfagna e Gelmini: “Ingrate e traditrici. Ogni voto a loro è un regalo al Pd” - margbonit : RT @Satiraptus: #MartaFascina, la nuova compagna di #Berlusconi, attacca la #Gelmini e la #Carfagna, in più asserisce di saper come fermare… - linofraschetti : RT @Satiraptus: #MartaFascina, la nuova compagna di #Berlusconi, attacca la #Gelmini e la #Carfagna, in più asserisce di saper come fermare… -