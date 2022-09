(Di martedì 6 settembre 2022) con simboli e ricordi di eventi del passato L’, l’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia, lancia l’sull’aumento dicheno ale a. L’ultimoo è stato registrato a Conegliano, in provincia di Treviso, dove alla Festa delle associazioni, nello stand dell’Associazione paracadutisti, è stata esposta una maglietta con la scritta “Roma 281022”, chiaro rimando alla Marcia su Roma. La maglietta rimossa subito dalle Forze dell’ordine ha suscitato polemiche e sdegno. “Basta, in giro c’è troppa esibizione di simboli fascisti. Forse sentono che sta arrivando una certa aria antica, mentre il centrosinistra è sempre più sbiadito. Ormai glisiplicano, sono allarmanti: le ...

fattoquotidiano : Allarme fascismo nel nordest: maglie, foto e bottiglie di vino che inneggiano a Benito Mussolini. L’Anpi: “Le autor… - 361_magazine : Anpi, allarme fascismo: molti gli episodi in cui si inneggia a Mussolini - BrunoMaggi : RT @salvinimi: I paracadutisti con le magliette nere della marcia su Roma. Fasci di mer,,che sono usciti dalle fogne Allarme fascismo nel n… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Allarme fascismo nel nordest: maglie, foto e bottiglie di vino che inneggiano a Benito Mussolini. L’Anpi: “Le autorità… - mereu_giorgio : RT @salvinimi: I paracadutisti con le magliette nere della marcia su Roma. Fasci di mer,,che sono usciti dalle fogne Allarme fascismo nel n… -

Il Fatto Quotidiano

Nel dossier dell'di Treviso ci sono fotografie e indirizzi di negozi. Ad esempio quelli che vendono bottiglie di vino con le etichette e le immagini di Adolf Hitler e Benito Mussolini . Oppure ...... mentre il sindaco della città, il segretario provinciale dell'e i leader di tutti i partiti ...del 1945 evidentemente non rappresentò per quel tempo un'assoluta rarità degna di suscitare... Allarme fascismo nel nordest: maglie, foto e bottiglie di vino che inneggiano a Benito Mussolini Anpi, allarme fascismo: molti gli episodi in cui si inneggia a Mussolini con simboli e ricordi di eventi del passato ...Allarme fascismo nel nordest: maglie, foto e bottiglie di vino che inneggiano a Benito Mussolini. L'Anpi: "Le autorità intervengano" ...