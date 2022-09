Gazzetta – Kvaratskhelia che show, la classe dal profondo Est (Di domenica 4 settembre 2022) Kvicha Kvaratskhelia torna in copertina in Lazio-Napoli le sue giocate ed il suo gol vengono esaltati da Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo scrive: “Quattro gol e un assist in cinque partite, sempre decisivo quando inquadra la porta. All’Olimpico è stato il primo a rialzare la testa nelle difficoltà e questo è segno anche di grande personalità. E parliamo di un 2001 arrivato dal profondo Est senza paura e con tanta classe”. La magia di Kvaratskhelia con veronica e palo, dà il senso dell’immensa qualità che ha il giocatore. Spalletti al termine di Lazio-Napoli, ha fatto capire ancora una volta che il georgiano può fare molto di più di quanto sta facendo vedere. È un giocatore dalla personalità introversa, ha bisogno di ambientarsi e di crescere, di capire la nuova dimensione, a quel punto si ... Leggi su napolipiu (Di domenica 4 settembre 2022) Kvichatorna in copertina in Lazio-Napoli le sue giocate ed il suo gol vengono esaltati dadello Sport. Il quotidiano sportivo scrive: “Quattro gol e un assist in cinque partite, sempre decisivo quando inquadra la porta. All’Olimpico è stato il primo a rialzare la testa nelle difficoltà e questo è segno anche di grande personalità. E parliamo di un 2001 arrivato dalEst senza paura e con tanta”. La magia dicon veronica e palo, dà il senso dell’immensa qualità che ha il giocatore. Spalletti al termine di Lazio-Napoli, ha fatto capire ancora una volta che il georgiano può fare molto di più di quanto sta facendo vedere. È un giocatore dalla personalità introversa, ha bisogno di ambientarsi e di crescere, di capire la nuova dimensione, a quel punto si ...

napolipiucom : Gazzetta - Kvaratskhelia che show, la classe dal profondo Est #Kvaratskhelia #lazionapoli #ForzaNapoliSempre… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Spalletti: 'Kvaratskhelia e Kim eccezionali'. Per Lozano sospetta frattura dello zigomo #LazioNapoli - iamsagipovmirat : RT @tuttonapoli: Gazzetta - Quanto intriga il nuovo ciclo! Kvaratskhelia lo guida e lascia tutti a bocca aperta - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - L'avvio di Khvicha Kvaratskhelia in questo campionato lascia tutti a bocca aperta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - L'avvio di Khvicha Kvaratskhelia in questo campionato lascia tutti a bocca aperta -