Donate 5 opere di Raimondo D’Aronco ai Civici musei di Udine

(Di domenica 4 settembre 2022) A Casa Cavazzini la signora Alessandra Manin ha donato cinquediai. Residente a Lugano assieme al marito, l’ingegner Belvisi, Alessandra, erede della nobile famiglia Manin, è originaria die ha vissuto in Friuli prima di trasferirsi in Svizzera. A lei erano rimasti alcuni lavori che il noto architetto aveva donato all’amico Antonio Cozzi di Piano d’arta. “Sono contenta che vengano messe a disposizione della cittadinanza e degli studiosi, è la soluzione migliore” ha osservato la signora Manin. A riceverla, l’assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, il direttore deiAntonio Impagnatiello e la conservatrice di Casa Cavazzini Vania Gransinigh. All’incontro è intervenuto anche il professor ...

Cinque opere di Raimondo D'Aronco donate ai Civici Musei A Casa Cavazzini la signora Alessandra Manin ha donato cinque opere di Raimondo D'Aronco ai Civici musei. Residente a Lugano assieme al marito, l'ingegner Belvisi, Alessandra, erede della nobile famig ...