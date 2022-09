Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno della figlia | la dedica social

(Di domenica 4 settembre 2022) Il giorno deldi un figlio non può che essere speciale e i personaggi famosi non fanno certamente eccezione. Ne sa qualcosa, che il 4 settembre 2022 celebra a dovere l’11esimodi Mia, nata dalla breve relazione con Francesco Facchinetti (lei ha anche un altro figlio, Tommaso, avuto da Simone Inzaghi). La bambina sta ormai crescendo e sembra sempre di più una miniin tutto e per tutto. Non a caso, i due sono spesso protagoniste di momenti divertenti suiin cui si divertono ballando o facendosi belle. ma Vi raccomandiamo...: "Così ho rischiato la vita" La conduttrice ha voluto così fare gli auguri alla sua secondogenita ...

telodogratis : Alessia Marcuzzi, la figlia compie 11 anni e le scrive un biglietto strappalacrime - modamadeinitaly : Sono iniziati i Summer Sale Marks and Angels 2022 dal blog di Alessia Marcuzzi - alby911 : Inzaghi sta guardando le foto di Alessia Marcuzzi del 2004 #MilanInter - universumvici : @Moonsha72460823 @CinziaSally @Ric746 @OGiannino Appartengo alla generazione successiva ai boomer. Il fatto che abb… - NeidyD1 : RT @MusiniGiada: Da Alessia Marcuzzi e Dayane Mello: le migliori linee beauty #mellos -

E, come tutte le mamme in questi primi giorni di settembre, ancheè alle prese con il rientro a scuola dei figli. O meglio, con il ritorno in classe di Mia, nata nel 2011 dalla ...Indiscussa star della serata è stata, che ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo dopo lunghi mesi di assenza. In studio ha ritrovato l'amica Mara Venier, alla quale ha rivelato ...Mia, la secondogenita della conduttrice, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, ha voluto ringraziare la mamma in questo giorno speciale ...La conduttrice televisiva saluta le vacanze con un look tutto da copiare (anche quando le temperature si abbassano) ...