Uno sciame d' api ha assalito automobilisti nel Nisseno | 6 in ospedale

AGI - Incidente questa mattina nel Nisseno, lungo la strada provinciale che collega San Cataldo alla Sp40 provocato da uno sciame d'api che ha assalito sei persone. Le api hanno aggredito un uomo che era alla guida del suo scooter, il quale insieme ad un passeggero sono finiti contro una macchina. Lo stesso sciame di api, ha travolto anche altri automobilisti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118 che hanno trasportato le sei persone in ospedale.

