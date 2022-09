Sarri furioso | “Gol di Kim viziato da fallo | arbitri e VAR incompetenti”

(Di sabato 3 settembre 2022) La vittoria del Napoli a Roma contro la Lazio è stata anche l’occasione per affrontare un grande ex come Maurizio. I tecnico ha allenato gli azzurri fra il 2015 e il 2018, lasciando meravigliosi ricordi, ma anche rimpianti come lo scudetto sfiorato nel suo ultimo anno partenopeo.è intervenuto ai microfoni Sky al termine della gara, dove non ha esitato a lamentarsi un po’ per alcuni errori arbitrali, oltre che lanciare qualche frecciatina al suo ex presidente De Laurentiis. Di seguito quanto riportato:: “scarsi” Arbitraggio: “C’è poco da commentare, c’era un rigore per noi e c’erasul gol di Kim che prende posizione su Luis Alberto. Questa è l’era del Var, o sono scarsi o c’è l’opzione b che è preoccupante. Gli ...

