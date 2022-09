Quali sono le proposte dei partiti sull'immigrazione (Di sabato 3 settembre 2022) Il centrosinistra propone in massa l’abolizione della legge Bossi-Fini e l’introduzione di un sistema europeo per la gestione dei flussi migratori. I partiti di destra mantengono invece un’interpretazione emergenziale del fenomeno Leggi su wired (Di sabato 3 settembre 2022) Il centrosinistra propone in massa l’abolizione della legge Bossi-Fini e l’introduzione di un sistema europeo per la gestione dei flussi migratori. Idi destra mantengono invece un’interpretazione emergenziale del fenomeno

