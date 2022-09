“Ne sono convinto”: Salernitana, altro che salvezza. I tifosi esultano (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo i cinque punti ottenuti nelle prime quattro giornate, i tifosi della Salernitana possono sognare qualcosa in più rispetto alla salvezza. Dopo la salvezza miracolosa dell’anno scorso, la Salernitana ha iniziato con un passo decisamente diverso questa nuova stagione. Il gruppo di Davide Nicola, infatti, ha già totalizzato la bellezza di cinque punti in queste Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 3 settembre 2022) Dopo i cinque punti ottenuti nelle prime quattro giornate, idellapossognare qualcosa in più rispetto alla. Dopo lamiracolosa dell’anno scorso, laha iniziato con un passo decisamente diverso questa nuova stagione. Il gruppo di Davide Nicola, infatti, ha già totalizzato la bellezza di cinque punti in queste Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

vaticannews_it : 'Per fortuna io sono assolutamente fuori pericolo', scriveva l'allora Patriarca di Venezia #Luciani a 4 giorni dal… - antonio_randino : RT @vaticannews_it: 'Per fortuna io sono assolutamente fuori pericolo', scriveva l'allora Patriarca di Venezia #Luciani a 4 giorni dal Conc… - MarisaLevi1 : RT @vaticannews_it: 'Per fortuna io sono assolutamente fuori pericolo', scriveva l'allora Patriarca di Venezia #Luciani a 4 giorni dal Conc… - stfn_fncch : Sono sempre più convinto che il ricambio generazionale sia una delle soluzioni più efficaci per questo Paese di vecchi decrepiti e fascisti - 85141825G : RT @vaticannews_it: 'Per fortuna io sono assolutamente fuori pericolo', scriveva l'allora Patriarca di Venezia #Luciani a 4 giorni dal Conc… -