Milan-Inter, Leao segna il gol del pareggio in contropiede (VIDEO) (Di sabato 3 settembre 2022) Subito 1-1 in Milan-Inter con Rafael Leao che segna il gol del pareggio. Palla persa in modo sanguinoso dai nerazzurri, allora parte in contropiede la 4×100 rossonera con Tonali a servire il portoghese e questi a battere Handanovic che non può nulla. Altro errore difensivo in questo derby che torna in parità. In alto ecco il VIDEO del gol.

sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - sportface2016 : +++#Uefa, le multe per le quattro squadre italiane: #Milan 2 milioni (15 se non rientrerà nei 3 anni), #Juventus 3.… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - GabCM8 : La Juventus in 5 partite ha tirato in porta solamente 15 volte, Inter e Milan con il derby di oggi raddoppiano il nostro dato statistico - Francescovic17 : Milan-Inter ,per quanto non di livello top,pare facciano altro altro sport rispetto a noi. -