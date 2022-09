Anche oggi Calenda attacca Letta: 'Insopportabile, divide gli italiani in buoni e cattivi' (Di sabato 3 settembre 2022) E Anche oggi Carlo Calenda ha attaccato Letta e il Pd che sono diventati il suo vero assillo. "C'è una cosa Insopportabile che fa il Pd, dividere gli italiani in buoni e cattivi: se sei alleato loro ... Leggi su globalist (Di sabato 3 settembre 2022) ECarlohatoe il Pd che sono diventati il suo vero assillo. "C'è una cosache fa il Pd,re gliin: se sei alleato loro ...

matteorenzi : I #60secondi di oggi dedicato all’evento di stasera a Milano alle 18 con Carlo Calenda. Ci aspettiamo una sala stra… - borghi_claudio : Oggi @LaVeritaWeb riprende i dati che avevo evidenziato mesi fa con interrogazione a speranza sull'eccesso di morta… - juventusfc : E anche lo spogliatoio è pronto ???? oggi giochiamo con la bianconera ?? Forza Juve! #FiorentinaJuve - laTorreDellOrso : RT @JamesLucasIT: Se oggi non valgo nulla, non varrò nulla nemmeno domani. Ma se domani scoprono in me dei valori, vuole dire che li posseg… - C_l_a_u_d_i_o_T : #giroud se girato anche oggi.?? -