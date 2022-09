The Crown 6: ecco chi interpreterà William e Kate (Di venerdì 2 settembre 2022) L'attore che interpreterà William a confronto con l'originale Il loro momento doveva pur arrivare, e si avvicina sempre di più: William e Kate, nuova coppia simbolo della monarchia britannica, saranno tra i protagonisti della sesta stagione di The Crown, che in autunno sarà ufficialmente in produzione. E per interpretarli sono stati scelti attori giovani, quando non direttamente sconosciuti. The Crown 6 - Rufus Kampa è William a 16 anni Il Principe William era già apparso nella quarta stagione, quella che ha visto l’ingresso in scena della madre Diana, e in quell’occasione era stato interpretato dal piccolo Elliott Hughes. In futuro, invece, avrà il volto di altri due attori: da sedicenne quello di Rufus Kampa, giovane attore inglese già molto ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 settembre 2022) L'attore chea confronto con l'originale Il loro momento doveva pur arrivare, e si avvicina sempre di più:, nuova coppia simbolo della monarchia britannica, saranno tra i protagonisti della sesta stagione di The, che in autunno sarà ufficialmente in produzione. E per interpretarli sono stati scelti attori giovani, quando non direttamente sconosciuti. The6 - Rufus Kampa èa 16 anni Il Principeera già apparso nella quarta stagione, quella che ha visto l’ingresso in scena della madre Diana, e in quell’occasione era stato interpretato dal piccolo Elliott Hughes. In futuro, invece, avrà il volto di altri due attori: da sedicenne quello di Rufus Kampa, giovane attore inglese già molto ...

