X Factor, prima della messa in onda Sky propone un 'dietro le quinte' (Di giovedì 1 settembre 2022) X Factor sta per tornare. Il talent show più amato dal pubblico italiano e internazionale è in arrivo con nuovi talenti. Dopo i casting, adesso gli artisti che sono riusciti a convincere i giudici si esibiranno nelle Audition, che danno il via alle prime puntate ufficiali del talent show. N.A.I.P., ex finalista, ci accompagnerà dietro le quinte per scoprire tutti i segreti e le emozioni dei talenti in gara e non solo. Sarà un nuovo viaggio alla scoperta dei talenti musicali. La nuova edizione di X Factor inizierà dal prossimo 15 settembre in onda Sky e in streaming su NOW. Ma prima di dare inizio alle Audition, giovedì 1 settembre, Sky propone un dietro le quinte delle nuove puntate che presto andranno in onda. Un modo per svelare i segreti e le emozioni che si nascondo dietro il ...

