“Volevo abortire ma 3 ospedali mi hanno chiuso la porta in faccia” | la testimonianza di Luisa dalle Marche Medioevo

Leggi su tpi

(Di giovedì 1 settembre 2022) «Quando ho scoperto di essere incinta ho chiamato mio marito piangendo, non sapevo cosa fare, come avrei mantenuto questo bambino. Non è stata una decisione facile, anzi, ho sofferto molto. Come tormentato è stato il percorso per».(nome di fantasia) ha 44 anni e due figli. La sua vita si svolge in un piccolo comune marchigiano che dà sul mare: Porto Sant’Elpidio. Poche anime, poco lavoro, tanti sacrifici., colf presso alcune abitazioni private, racconta a TPI di quei giorni frenetici e disperati trascorsi tra telefonate, richieste, rinvii: «La dottoressa di base è obiettrice, la mia ginecologa anche. Ho provato a contattare la mia ex dottoressa che non è comunque riuscita a darmi il nome di un medico che potesse effettuare l’interruzione di gravidanza. A Fermo sono tutti obiettori. L’unica via era provare negli ...