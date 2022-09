Il palermitano Ienzi in esposizione a New York con 'Like a Criminal' (Di giovedì 1 settembre 2022) Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "L'incessante ricerca porta nuovamente il palermitano Alessandro Ienzi e la sua arte a New York, questa volta con una storia che racconta di coraggio, di resilienza e di speranza, una storia che viaggia veloce a diverse latitudini, da Gerusalemme a Bruxelles, da Palermo a Los Angeles, per approdare a New York e presto a Bruxelles: è la storia di Ahmad Khalaf, che profuma di libertà e di miracolo". Da domani l'artista palermitano Alessandro Ienzi presenterà in prima assoluta a New York “Like a Criminal”, il suo video art che racconta proprio la vicenda paradigmatica di Ahmad Khalaf. “Like a Criminal” sarà presentato alla EVAC Gallery di New York, nel cuore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "L'incessante ricerca porta nuovamente ilAlessandroe la sua arte a New, questa volta con una storia che racconta di coraggio, di resilienza e di speranza, una storia che viaggia veloce a diverse latitudini, da Gerusalemme a Bruxelles, da Palermo a Los Angeles, per approdare a Newe presto a Bruxelles: è la storia di Ahmad Khalaf, che profuma di libertà e di miracolo". Da domani l'artistaAlessandropresenterà in prima assoluta a New”, il suo video art che racconta proprio la vicenda paradigmatica di Ahmad Khalaf. “” sarà presentato alla EVAC Gallery di New, nel cuore ...

fisco24_info : Il palermitano Ienzi in esposizione a New York con 'Like a Criminal': (Adnkronos) - 'L’incessante ricerca porta nuo… - ledicoladelsud : Il palermitano Ienzi in esposizione a New York con ‘Like a Criminal’ - italiaserait : Il palermitano Ienzi in esposizione a New York con ‘Like a Criminal’ -

Il palermitano Ienzi in esposizione a New York con 'Like a Criminal' Adnkronos Il palermitano Ienzi in esposizione a New York con ‘Like a Criminal’ (Adnkronos) – “L’incessante ricerca porta nuovamente il palermitano Alessandro Ienzi e la sua arte a New York, questa volta con una storia che racconta di coraggio, di resilienza e di speranza, una st ... (Adnkronos) – “L’incessante ricerca porta nuovamente il palermitano Alessandro Ienzi e la sua arte a New York, questa volta con una storia che racconta di coraggio, di resilienza e di speranza, una st ...