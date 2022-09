Ifa 2022, Asus ha presentato il notebook pieghevole Zenbook 17 Fold Oled (Di giovedì 1 settembre 2022) Un portatile con un ampio schermo pieghevole e in grado di trasformarsi in tablet, destinato a inaugurare una nuova tipologia di prodotti, ma al momento sacrificato dal prezzo poco accessibile Leggi su wired (Di giovedì 1 settembre 2022) Un portatile con un ampio schermoe in grado di trasformarsi in tablet, destinato a inaugurare una nuova tipologia di prodotti, ma al momento sacrificato dal prezzo poco accessibile

fainformazione : IFA 2022: Garmin schiera (anche) gli smartwatch Venu Sq 2 e Sq 2 Music Assieme alla Black Panther - special editio… - fainfoscienza : IFA 2022: Garmin schiera (anche) gli smartwatch Venu Sq 2 e Sq 2 Music Assieme alla Black Panther - special editio… - batista70phone : IFA 2022: Chiamate, Multipoint e Musica in tutta tranquillità con i nuovi Jabra Elite 5 - batista70phone : IFA 2022 Amazfit presenta la nuova generazione di smartwatch GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini - ITItalianTech : RT @BrunoRuffilli: All'Ifa di Berlino l'azienda coreana presenta un ambizioso programma di espansione per la piattaforma SmartThings, per r… -