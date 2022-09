Furto con scasso in un’azienda, rubato rame grezzo (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Furto con scasso questa notte in un’azienda di contrada Pontecorvo lungo la via Appia. Ignoti, dopo aver sfondato un muro creando un passaggio di un metro per un metro, sono penetrati all’interno di un’azienda, rubando rame allo stato grezzo per un valore commerciale quantificato in circa 4000 euro. Sul posto giunti i Carabinieri che hanno constatato che l’impianto di allarme era stato divelto. Sono ora in corso degli accertamenti da parte dei militari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –conquesta notte indi contrada Pontecorvo lungo la via Appia. Ignoti, dopo aver sfondato un muro creando un passaggio di un metro per un metro, sono penetrati all’interno di, rubandoallo statoper un valore commerciale quantificato in circa 4000 euro. Sul posto giunti i Carabinieri che hanno constatato che l’impianto di allarme era stato divelto. Sono ora in corso degli accertamenti da parte dei militari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Furto con #Scasso in un'azienda, rubato #Rame grezzo ** - MisterW23625484 : @OneNobody100k @ricpuglisi Supercazzola ANTI-MERITO che si traduce: 'assistenzialismo schiavizzante'. Vogliono un p… - ABosurgi : RT @Yogaolic: #Milano Moglie e marito derubati di tutti i gioielli: il finto tecnico fugge con Rolex e oro per 45mila euro - Bonas74 : @AntonelloAng Antone' ti sei dimenticato di dire che senza il furto con la Roma eravamo in testa da soli. - Aldo29209690 : @DavideR46325615 SI ci fidiamo della magistratura e delle Forze dell’Ordine per metterlo in galera a VITA con famig… -