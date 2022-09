Elezioni 2022, Renzi: “Pd dominato da rancore personale Letta” (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Al Pd che è stato dominato dal rancore personale di Enrico Letta, noi vogliamo mandare un abbraccio affettuoso. Non rispondiamo al loro rancore con la nostra polemica, avete scelto questa strada e vi ringraziamo di cuore. Non potremmo stare in una coalizione che nega a Israele il diritto di esistere. Grazie caro Enrico per averci impedito di stare in una coalizione che vuole abolire la proprietà privata”. Così il leader di Italia viva Matteo Renzi. “Nel Pd il 26 settembre saranno bravissimi a fare l’analisi della sconfitta e a mandare a casa Enrico Letta e a dargli la colpa, anche se sono corresponsabili”, ha poi aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “Al Pd che è statodaldi Enrico, noi vogliamo mandare un abbraccio affettuoso. Non rispondiamo al lorocon la nostra polemica, avete scelto questa strada e vi ringraziamo di cuore. Non potremmo stare in una coalizione che nega a Israele il diritto di esistere. Grazie caro Enrico per averci impedito di stare in una coalizione che vuole abolire la proprietà privata”. Così il leader di Italia viva Matteo. “Nel Pd il 26 settembre saranno bravissimi a fare l’analisi della sconfitta e a mandare a casa Enricoe a dargli la colpa, anche se sono corresponsabili”, ha poi aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

borghi_claudio : Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro co… - fattoquotidiano : Elezioni, l’ex ministro Pecoraro Scanio: “Conte è l’unico leader nazionale che parla di ambiente. Pd? Vuole incener… - borghi_claudio : La presenza del programmino per sapere chi (dei partiti maggiori) è candidato nel vostro collegio ??… - zazagab2 : @TempiSono @alfanor48 Se non votasse il 60% il resto 40% che è andato a votare governerebbe Non esiste il quorum ne… - AlessandraCuff3 : Elezioni 25 settembre, sconti biglietti treni e aerei per voto 2022 Agevolazioni e riduzioni per raggiungere il pro… -