Parolo: ‘Miretti sta stupendo’ (Di mercoledì 31 agosto 2022) ‘Vlahovic è al centro del progetto Juve, Milik può aiutarlo a crescere. Miretti sta stupendo, con giocate sempre interessanti... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) ‘Vlahovic è al centro del progetto Juve, Milik può aiutarlo a crescere. Miretti sta stupendo, con giocate sempre interessanti...

junews24com : Parolo non ha dubbi: «Vlahovic al centro del progetto Juve, Miretti...» - - TUTTOJUVE_COM : Parolo: 'Miretti ha portato in campo personalità ed entusiasmo' - junews24com : Parolo esalta Miretti: «Mi ha colpito per questi due motivi» - -

Diretta/ Sampdoria Juventus (risultato finale 0 - 0): Audero blinda il pari! ... commento tecnico di Marco Parolo. A bordocampo Alessio De Giuseppe. Ma gli abbonati Sky e DAZN ... Al 17 Miretti prende il posto di McKennie e proprio il neo entrato al 20 innesca Vlahovic che si gira ... Diretta/ Sampdoria Juventus (risultato finale 0 - 0): Audero blinda il pari! ... commento tecnico di Marco Parolo. A bordocampo Alessio De Giuseppe. Ma gli abbonati Sky e DAZN ... Al 17 Miretti prende il posto di McKennie e proprio il neo entrato al 20 innesca Vlahovic che si gira ... Juventus News 24 ... commento tecnico di Marco. A bordocampo Alessio De Giuseppe. Ma gli abbonati Sky e DAZN ... Al 17prende il posto di McKennie e proprio il neo entrato al 20 innesca Vlahovic che si gira ...... commento tecnico di Marco. A bordocampo Alessio De Giuseppe. Ma gli abbonati Sky e DAZN ... Al 17prende il posto di McKennie e proprio il neo entrato al 20 innesca Vlahovic che si gira ... Parolo esalta Miretti: «Mi ha colpito per questi due motivi»