"Non riesco a pagare il mutuo", "e vai in ferie?": Ilaria Cucchi e il leghista, scoppia l'inferno | Video (Di mercoledì 31 agosto 2022) È lite a Omnibus su La7. Protagonisti Ilaria Cucchi e Jacopo Morrone. La situazione tra la sorella di Stefano Cucchi, oggi candidata con Sinistra Italiana, e l'esponente della Lega si fa subito incandescente. Complice le ricette economiche, con la Cucchi che accusa il leghista di evitare le domande della conduttrice Flavia Fratello e Morrone che replica citando la "fiera delle banalità". Finita qui? Neanche per sogno. La Cucchi infatti afferma di non essere riuscita a pagare "questo mese la rata del mutuo" proprio a causa delle difficoltà economiche: "Io sono partita Iva, siamo ridotti a zero e lo Stato non ci tutela. Deve garantirci la possibilità di sopravvivere e nel mio caso di garantire la rata di mutuo". Parole che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) È lite a Omnibus su La7. Protagonistie Jacopo Morrone. La situazione tra la sorella di Stefano, oggi candidata con Sinistra Italiana, e l'esponente della Lega si fa subito incandescente. Complice le ricette economiche, con lache accusa ildi evitare le domande della conduttrice Flavia Fratello e Morrone che replica citando la "fiera delle banalità". Finita qui? Neanche per sogno. Lainfatti afferma di non essere riuscita a"questo mese la rata del" proprio a causa delle difficoltà economiche: "Io sono partita Iva, siamo ridotti a zero e lo Stato non ci tutela. Deve garantirci la possibilità di sopravvivere e nel mio caso di garantire la rata di". Parole che ...

