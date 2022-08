Napoli-Lecce 1-1, Elmas: “Gara difficile, pensiamo già alla Lazio” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Eljif Elmas ha segnato il gol che ha sbloccato la Gara del ‘Diego Armando Maradona’ tra Napoli e Lecce ma non è bastato per conquistare i tre punti. Il talento della Macedonia del Nord ha commentato a caldo quanto accaduto ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice per il gol, ma se non si vince è inutile. Siamo una squadra unita e ci conosciamo da tempo, mi auguro che faremo bene nelle prossime partite“. Elmas ha poi analizzato il match: “E’ stata dura: noi abbiamo creato tanto, ma loro si sono difesi bene. pensiamo già alla sfida con la Lazio“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Eljifha segnato il gol che ha sbloccato ladel ‘Diego Armando Maradona’ trama non è bastato per conquistare i tre punti. Il talento della Macedonia del Nord ha commentato a caldo quanto accaduto ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice per il gol, ma se non si vince è inutile. Siamo una squadra unita e ci conosciamo da tempo, mi auguro che faremo bene nelle prossime partite“.ha poi analizzato il match: “E’ stata dura: noi abbiamo creato tanto, ma loro si sono difesi bene.giàsfida con la“. SportFace.

