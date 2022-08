Gorbaciov | da Putin “profondo cordoglio”

(Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimiresprimeper la morte dell’ex leader sovietico Mikhail. Lo ha annunciato alla Tass il suo portavoce Dmitry Peskov. “Vladimiresprimeper la morte di Mikhail, in mattinata invierà un telegramma di condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha detto Peskov. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... Vladimir, che e' tornato a chiedere con insistenza a Nato e Washington garanzie di sicurezza ... Nell'intervista,, 90 anni, ha ricordato l'atteggiamento trionfante in Occidente, ...... cosa che invece è riuscita benissimo all'attuale inquilino del Cremlino Vladimirche deplorò, senza citare, il crollo dell'impero sovietico come la maggiore catastrofe geopolitica ...ma che poi Putin aveva sbagliato a spingere sull'autoritarismo e sulla forza. Quella forza che Gorbaciov non aveva usato, lasciando che l'Europa orientale si liberasse dalle catene, regalando agli ...È morto Mikhail Gorbaciov. A dare l’annuncio un comunicato stampa della Tass. Il padre della Perestroika aveva 91 anni. Il suo nome evoca un periodo storico epocale, che va dalla fine della guerra fre ...